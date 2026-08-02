Πέθανε ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης σε ηλικία 93 ετών – Έφυγε ανήμερα των γενεθλίων του

Το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας είχε διαγράψει μία μακρά πολιτική διαδρομή, που ξεκίνησε το 1961

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Βαρβιτσιώτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης πέθανε στις 15:30 το μεσημέρι της Κυριακής, στο σπίτι του στην Αθήνα. Η είδηση του θανάτου του προκαλεί βαθιά θλίψη στην οικογένειά του, αλλά και στον πολιτικό κόσμο, καθώς υπήρξε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες και έμπειρες προσωπικότητες της μεταπολεμικής Ελλάδας.

Η μοίρα θέλησε να φύγει από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων του. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα στις 2 Αυγούστου του 1933 και την Κυριακή συμπλήρωνε τα 93 του χρόνια.

Μία ζωή στην πολιτική

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης σπούδασε Νομικά στην Αθήνα και συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ της Γερμανίας. Το 1960 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η πολιτική διαδρομή του ξεκίνησε το 1961, όταν εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής με την ΕΡΕ στη Β΄ Αθηνών. Επανεξελέγη το 1963 και το 1964, ενώ μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας πολιτεύθηκε με τη Νέα Δημοκρατία, έχοντας συνεχή κοινοβουλευτική παρουσία για δεκαετίες. Το 2000 εξελέγη βουλευτής Επικρατείας και το 2004 μετακινήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κατά τη διάρκεια της μακράς σταδιοδρομίας του ανέλαβε σημαντικές κυβερνητικές θέσεις. Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, υφυπουργός Εσωτερικών και Εξωτερικών, υπουργός Εμπορίου, υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπουργός Εθνικής Άμυνας και υπουργός Δικαιοσύνης.

Υπήρξε επίσης αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ενώ το 2009 αποχώρησε από την ενεργό πολιτική, ολοκληρώνοντας μία διαδρομή 48 ετών.

Μέχρι τον θάνατό του ήταν ένας από τους δύο τελευταίους εν ζωή βουλευτές της ΕΡΕ και το τελευταίο εν ζωή μέλος της Βουλής που προέκυψε από τις εκλογές του 1961.