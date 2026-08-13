Φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 15:00, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Βαρθολομιού Ηλείας. Στις 15:03 εκδόθηκε μήνυμα μέσω του 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, παρέχοντας άμεση ενημέρωση για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.