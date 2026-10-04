Φωτιά στο Σουφλί Έβρου

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Ρούσα στο Σουφλί Έβρου. Η φωτιά καίει σε δασική έκταση.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις. Επιχειρούν 60 πυροσβέστες, με 4 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο.

Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν υδροφόρες.