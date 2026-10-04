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Φωτιά στο Σουφλί Έβρου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/10/2026 17:57
Φωτιά στο Σουφλί Έβρου
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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Ρούσα στο Σουφλί Έβρου. Η φωτιά καίει σε δασική έκταση.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις. Επιχειρούν 60 πυροσβέστες, με 4 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. 

Για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο.

Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν υδροφόρες.

 

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