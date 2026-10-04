Φωτιά στο Σουφλί Έβρου
Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Ρούσα στο Σουφλί Έβρου. Η φωτιά καίει σε δασική έκταση.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις. Επιχειρούν 60 πυροσβέστες, με 4 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο.
Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν υδροφόρες.
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