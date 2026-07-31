Φωτιά στο Μάραθο Ευρυτανίας

Πυρκαγιά είναι σε πλήρη εξέλιξη σε δασική έκταση στο Μάραθο Ευρυτανίας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής με 22 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο. Στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν ακόμη υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Αγράφων.

Σημειώνεται πως η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4

Στο σημείο μεταβαίνει Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.