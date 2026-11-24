Να μην επεξεργάζονται με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης οι φωτογραφίες του αδελφού της, ζητά η Μαρία Μαζωνάκη μέσα από την νέα της ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Μαρία Μαζωνάκη, αναφερόμενη σε διαδικτυακές σελίδες, ζήτησε να μην υπάρχει επεξεργασία στις φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

“Μια μικρή παράκληση προς τις σελίδες και τα κανάλια που δημιουργούν κάρτες για τον αδελφό μου με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.Σας παρακαλώ χρησιμοποιείτε τις αληθινές του φωτογραφίες, χωρίς να αλλοιώνετε τα χαρακτηριστικά του. Έχει τόσο όμορφες φωτογραφίες…Το πρόσωπο και το χαμόγελο του δεν χρειάζονται καμία τεχνητή παρέμβαση. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την στήριξη και τον σεβασμό σας” γράφει η Μαρία Μαζωνάκη.