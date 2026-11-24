Εικόνες που θυμίζουν περισσότερο λίμνη παρά λιμάνι καταγράφηκαν στην Τήνο, κατά τον μεσημεριανό κατάπλου του πλοίου «Άνδρος Κουίν». Οι ισχυροί νοτιάδες, έντασης έως 8 μποφόρ, προκάλεσαν έντονο κυματισμό, με το νερό να φτάνει μέχρι την προβλήτα.

Στα πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κατάσταση στο λιμάνι είναι χαρακτηριστική. Η πρύμνη του πλοίου ανεβοκατεβαίνει λόγω του κυματισμού, ενώ οι κάβοι τεντώνουν από την πίεση της θάλασσας.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η δουλειά των καβοδετών, οι οποίοι αναγκάζονται να επιχειρούν μέσα στο νερό για να ασφαλίσουν το πλοίο. Την ίδια ώρα, αυτοκίνητα και πούλμαν περνούν μέσα από τα νερά που έχουν καλύψει τμήματα της προβλήτας.

Το φαινόμενο αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το λιμάνι της Τήνου, όταν επικρατούν ισχυροί νότιοι άνεμοι. Η έντονη θαλασσοταραχή επηρεάζει τόσο την πρόσδεση των πλοίων όσο και την ασφαλή μετακίνηση επιβατών και οχημάτων.

Με νοτιά 8 μποφόρ, η εικόνα στην Τήνο… μιλά από μόνη της.

Πηγή βίντεο/Facebook/Tinos LIVE TV