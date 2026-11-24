Ελεύθερος με περιοριστικό όρο αφέθηκε ο 44χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση κυκλώματος πλαστών έργων τέχνης. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, με υποχρέωση να εμφανίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε αστυνομικό τμήμα.

Στην κατοχή του βρέθηκαν έξι πίνακες, συνοδευόμενοι από πλαστά πιστοποιητικά γνησιότητας.

Σύμφωνα με την κατηγορία, ο 44χρονος ετοιμαζόταν να διαθέσει τα έργα έναντι συνολικού ποσού 5.150 ευρώ. Φέρεται μάλιστα να ενεργούσε για λογαριασμό άλλου προσώπου, το οποίο βρίσκεται εκτός Ελλάδας.

Η υπόθεση αφορά ευρύτερη φερόμενη δραστηριότητα διακίνησης πλαστών έργων τέχνης, με την εκτιμώμενη αξία τους να φτάνει τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Σε βάρος του 44χρονου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη απάτη, διακίνηση πλαστών έργων τέχνης και παραβίαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κατά την απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος αρνήθηκε ότι γνώριζε πως οι πίνακες ήταν πλαστοί. Υποστήριξε ότι είχαν περιέλθει στην κατοχή του μέσω τρίτου προσώπου.

Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται, ενώ οι αρχές εξετάζουν τον ρόλο των υπόλοιπων εμπλεκομένων και τη διαδρομή των έργων που φέρονται να διακινήθηκαν.