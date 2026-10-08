Φωτιά στην Δεσκάτη Γρεβενών

Φωτιά ξέσπασε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης και 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Επιπλέον κινητοποιήθηκαν και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες του δήμου Δεσκάτης.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.