Σε μια δυσάρεστη για τον πρωτογενή μας τομέα εξέλιξη, η Κομισιόν σύμφωνα με πληροφορίες αποφάσισε με υπογραφή μάλιστα του επιτρόπου Hansen, να επιβάλλει στην Ελλάδα νέο πρόστιμο 62 εκατομμυρίων ευρώ.

Η νέα καμπάνα σύμφωνα με πληροφορίες του Alphatv.gr αφορά αγροτικές ενισχύσεις-leader και άμεσες ενισχύσεις. Είναι χαρακτηριστικό σύμφωνα με πηγές από τις Βρυξέλλες πως μόνο στη Γαλλία έχει καταλογιστεί μεγαλύτερο πρόστιμο απ’ την Ελλάδα.