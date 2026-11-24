Βαρύς πέλεκυς για την Ελλάδα. 62 εκατομμύρια Ευρώ πρόστιμο
Σε μια δυσάρεστη για τον πρωτογενή μας τομέα εξέλιξη, η Κομισιόν σύμφωνα με πληροφορίες αποφάσισε με υπογραφή μάλιστα του επιτρόπου Hansen, να επιβάλλει στην Ελλάδα νέο πρόστιμο 62 εκατομμυρίων ευρώ.
Η νέα καμπάνα σύμφωνα με πληροφορίες του Alphatv.gr αφορά αγροτικές ενισχύσεις-leader και άμεσες ενισχύσεις. Είναι χαρακτηριστικό σύμφωνα με πηγές από τις Βρυξέλλες πως μόνο στη Γαλλία έχει καταλογιστεί μεγαλύτερο πρόστιμο απ’ την Ελλάδα.
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