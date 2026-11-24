Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στον Κηφισό με τραυματία έναν οδηγό μοτοσικλέτας, τον οποίο παρέλαβε πλήρωμα του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες.

Το περιστατικό καταγράφηκε στο ύψος της Κηφισιάς, στο ρεύμα προς Πειραιά, και συγκεκριμένα στο 17,2 χιλιόμετρο της λεωφόρου.

Οι συνθήκες του τροχαίου παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Το τροχαίο έχει προκαλέσει έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στον Κηφισό, με τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες.