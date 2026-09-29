Φωτιά στη Σίνδο

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Σίνδο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να περιοριστεί άμεσα η πυρκαγιά. Επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς στο σημείο βρίσκεται το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.