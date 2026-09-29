Ασκήσεις Εθνοφυλακής στην Θράκη.

Στη δημοσιότητα έδωσε το Γενικό Επιτελείο Στρατού βίντεο που αποτυπώνει την υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα και την εκπαίδευση των στελεχών της Εθνοφυλακής. Οι ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης, καλύπτοντας κομβικά σημεία της ακριτικής μας περιφέρειας, όπως η Κομοτηνή, η Αλεξανδρούπολη και το Αινήσιο Δέλτα του Έβρου.

Τα πλάνα καταγράφουν τη δράση των Εθνοφυλάκων στο πεδίο υπό ιδιαίτερα ρεαλιστικές συνθήκες, αναδεικνύοντας τη διαρκή εκπαίδευση, την ετοιμότητα και την επιχειρησιακή τους ικανότητα στην προάσπιση των συνόρων.Το μήνυμα «Πάντα Έτοιμοι» αποτυπώνει το υψηλό φρόνημα και την αφοσίωση της Εθνοφυλακής, η οποία παραμένει βασικός πυλώνας της αμυντικής θωράκισης της χώρας.