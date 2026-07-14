Διέπρατταν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στην Ηλεία

Οι κατηγορούμενοι προσποιούνταν τους λογιστές ή τους υπαλλήλους της Δ.Ε.Η. και έδρασαν στον Πύργο, στο Λαμπέτι και στο Κατσικάρι Ηλείας

Δικογραφία σε βάρος τριών ημεδαπών ανδρών, για τα αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της διάπραξης απατών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

Πιο αναλυτικά, μετά από έρευνα της Αστυνομίας, στο χρονικό διάστημα από8 έως 23 Ιουνίου 2026, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει ομάδα με συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης (modus operandi) και επιχειρησιακή δομή, στοχοποιώντας αποκλειστικά ηλικιωμένα άτομα σε περιοχές του Πύργου.

-Η δράση τους

Οι κατηγορούμενοι επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα, κυρίως κατά τις μεσημβρινές ώρες, κρατώντας ταυτόχρονα απασχολημένες τις τηλεφωνικές τους γραμμές (σταθερά και κινητά), ώστε να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με συγγενείς τους. Προσποιούμενοι τους λογιστές ή υπαλλήλους της Δ.Ε.Η., έπειθαν τους ηλικιωμένους να τοποθετούν χρήματα και κοσμήματα σε νάιλον σακούλες και να τις αφήνουν σε εξωτερικά σημεία.

Από την αστυνομική προανάκριση, την αξιοποίηση πληροφοριών και την ανάλυση βιντεοσκοπικού υλικού, εξιχνιάστηκαν συνολικά έξι περιπτώσεις απατών, οι οποίες διαπράχθηκαν στον Πύργο, στο Λαμπέτι και στο Κατσικάρι.

Συνολικά, οι κατηγορούμενοι κατάφεραν να αποσπάσουν από την παράνομη δραστηριότητά τους το χρηματικό ποσό των 39.000 ευρώ και κοσμήματα-χρυσαφικά συνολικής αξίας τουλάχιστον 23.000 ευρώ.

Για τις μετακινήσεις τους οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν επιβατικό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας δύο εκ των ταυτοποιημένων κατηγορούμενων, ενώ οι τηλεφωνικές συνδέσεις που χρησιμοποιούσαν ανήκαν σε ανύπαρκτα πρόσωπα (ghost persons).

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.