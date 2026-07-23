Φωτιά στα Οινόφυτα Βοιωτίας

Συναγερμός σήμανε πριν λίγο στην Πυροσβεστική για φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής με 33 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Για την άμεση κατάσβεση της φωτιάς, ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.