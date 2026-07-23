Εγκρίθηκε η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Με την απόφαση για την απόκτηση 10 νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων που θα αποτελέσουν μία “νέα πραγματικότητα” για τις Ένοπλες Δυνάμεις, έληξε η σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ.

Η ”Ασπίδα του Αχιλλέα’‘, το νέο σύστημα αντυπυραυλικής και αντιεροπορικής άμυνας πήρε το πράσινο φως. Ο “θόλος” προστασίας όπως συχνά αποκαλείται αποτελεί σύστημα ισχραηλινής προέλευσης ενώ θα περιλαμβάνει υποδομές και μέσα που συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενιαίου συστήματος διοίκησης και ελέγχου καθώς και ειδικού λογισμικού.

Σημειώνεται πως στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η εγχώρηση του πηγαίου κώδικα στην Ελλάδα , ο οποίος θα επιτρέπει στις Ένοπλες Δυνάμεις να έχουν πλήρη έλεγχο και δυνατότητα διαχείρησης του συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας. Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα αγγίζει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, το δεύτερο πρόγραμμα που εγκρίθηκε και αποτελεί τμήμα του θόλου, είναι τα συστήματα μη κινητικής αντιμετώπισης μη επανδρωμένων σκαφών. Με τον όρο μη κινητική αντιμετώπισης εννοείται πως η αντιμετώπιση δεν θα περιλαμβάνει εκπεμπόμενο βλήμα αλλά θα έχει ηλεκτρομαγνητικές δυνατότητες.

Συνεχίζοντας, ο Υπουργός ανακοίνωσε την απόκτηση συστήματος μη επανδρωμένων σκαφών κατηγορίας 3. Τα συγκεκριμένα συστήματα θα φέρουν ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες ελέγχου, εναέριας επιτήρησης και μετάδοσης ελέγχου ενώ σημείωσε πως το σύστημα θα φέρει όπλα σε δεύτερο χρόνο.

Ώς ποιοτικό άλμα χαρακτηρίστηκε η απόφαση για συμμετοχή σε αστερισμό μικρών δορυφόρων οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να παρέχουν άμεση δορυφορική εικόνα υψηλής ευκρίνειας χωρίς να επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες.

Στο 5ο πρόγραμμα που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, προβλέπεται η απόκτηση 10 αεροχημάτων V- Bat τη στιγμή που η χώρα διέθετε 4, ενώ η στολή του μαχητή πρόκειται να εφοδιαστεί με διόπτρες νυχτερινής παρατήρησης οι οποίες περιλαμβάνονται στο 6ο πρόγραμμα που θα αποκτήσει η χώρα.

Το 2027 αναμένονται να έρθουν στην Ελλάδα τρία αεροσκάφη C- 390 Μillenium. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Υπουργός το κύριο σημαντικό χαρακτηριστικό τους είναι η δυνατότητα να είναι παράλληλα αεροσκάφη μεταφοράς προσωπικού και ιπτάμενο τανκερ. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη θα μπορούν να εφοδιάζουν στον αέρα τον στόλο των Rafale και Mirage, πράγμα που σημαίνει πως αυτόματα επεκτείνεται η παραμονεί των μαχητικών στον αέρα, όσο το επιτρέπει η βιολογική αντοχή του πιλότου και όχι τα καύσιμα.

Πρόγραμμα μοναδικότητας και απόλυτης πρωτοτυπίας είναι κατά τον Υπουργό η απόκτηση 10 υποβρύχιων οχημάτων ειδικών επιχειρήσεων, 2 από τα οποία θα κατασκευαστούν στο Ηνωμένο νβασίλειο και τα υπόλοιπα 8 σε ελληνικά ναυπηγεια.

Ταυτόχρονα πρόκειται να αναβαθμιστούν οι φρεγάτες τύπου ΜΕΚΟ με νέα ανθυποβρυχιακά συστήματα, ενώ στα χέρια των Ενόπλων Δυνάμεων θα έρθουν πυραύλοι Hellfire με καθοδήγηση λέιζερ για τα ελικόπτερα Apache.

Κλείνoντας o υπουργός ανακοίνωσε πως εξασφαλίστηκαν μεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ, με το πολεμικό Ναυτικό να είναι πρωτοπόρος σε αυτή την προσπάθεια και στόχος να μεταφερθεί στη χώρα μας η τεχνογνωσία της νέας εποχής.

Με το πέρας της σημερινής συνεδρίασης και τις αποφάσεις για τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, ο υπουργός σημείωσε πως εγκρίθηκε ένα μεγάλο μέρος της ατζέντας του 2030.