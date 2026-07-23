“Ξηλώθηκαν” παράνομες ομπρέλες

Τέλος στις παράνομες ομπρέλες στις παραλίες της Σκοτίνας και Του Νέου Παντελεήμονα μπήκε από τις αρχές στο Δήμο Δίου – Ολυμπίου

Ομπρέλες με σιδερένιες ή τσιμεντένιες βάσεις είχαν κατακλύσει την ακτή των παραλιών με αποτέλεσμα να γίνεται λόγος για αυθαιρεσία και επικινδυνότητα της παραλίας για τους λουόμενους.

Το τμήμα Καθαριότητας του Δήμου σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία απομάκρυναν τις ομπρέλες ενώ, παράλληλα συνεχίζονται οι έλεγχοι για παρόμοια περιστατικά.

Ο Δήμος Διού – Ολυμπίου συμβουλεύει τους πολίτες , λουόμενους και επιχειρηματίες, να μην τοποθετούν ομπρέλες και άλλες αυθαίρετες κατασκευές στις παραλίες.