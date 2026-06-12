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Φωτιά στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
12/06/2026 09:41
Φωτιά στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου
INTIME

Φωτιά εκδηλώθηκε χθες μετά τα μεσάνυχτα στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου, στον πρώτο όροφο του κτηρίου της Αστυνομίας στη Μυτιλήνη. Όπως έγινε γνωστό, αμέσως ενεργοποιήθηκε το σχετικό πρωτόκολλο, οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο και ξεκίνησε η διαδικασία της πυρόσβεσης από στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσαν αμέσως στον τόπο της φωτιάς.

Στα κρατητήρια την ώρα της εκδήλωσης της φωτιάς βρισκόταν περίπου 15 κρατούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ως δράστης ταυτοποιήθηκε κρατούμενος ελληνικής καταγωγής κατηγορούμενος για κλοπές. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν υπήρξε τραυματισμός.

 

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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