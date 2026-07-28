“Γλυκό” στιγμιότυπο με μαμά φώκια και το μωρό της

Η μαμά φώκια στέκεται φύλακας δίπλα στο μωρό της.

Σύμφωνα με τη MOm, την εταιρεία για τη μελέτη και προστασία της Μεσογειακής φώκιας, το πρώτο νεογέννητο φωκάκι για το 2026 είναι γένους θηλυκού και καταγράφηκε σε μια ανοικτή σπηλιά σε παραλία του Αιγαίου.

Η φετινή αναπαραγωγική περίοδος φαίνεται να ξεκινά νωρίς, σύμφωνα με τους ειδικούς που ελπίζουν να συνεχιστεί δυναμικά.

Πηγή βίντεο: FACEBOOK MOM GRECCE