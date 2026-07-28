LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Alpha News

Alpha News

18:50
ALPHA NEWS

“Γλυκό” στιγμιότυπο με μαμά φώκια και το μωρό της

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
28/07/2026 16:57
“Γλυκό” στιγμιότυπο με μαμά φώκια και το μωρό της
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - MOM GREECE P.DENDRINOS

Η μαμά φώκια στέκεται φύλακας δίπλα στο μωρό της.
Σύμφωνα με τη MOm, την εταιρεία για τη μελέτη και προστασία της Μεσογειακής φώκιας, το πρώτο νεογέννητο φωκάκι για το 2026 είναι γένους θηλυκού και καταγράφηκε σε μια ανοικτή σπηλιά σε παραλία του Αιγαίου.

Η φετινή αναπαραγωγική περίοδος φαίνεται να ξεκινά νωρίς, σύμφωνα με τους ειδικούς που ελπίζουν να συνεχιστεί δυναμικά.

Πηγή βίντεο: FACEBOOK MOM GRECCE

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης