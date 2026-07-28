Η «Οδύσσεια» του Νόλαν αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για τον Όμηρο και τα ελληνικά

Η νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν δεν καταγράφει μόνο εντυπωσιακή εμπορική πορεία, αλλά φαίνεται πως επηρεάζει και το ενδιαφέρον του κοινού για την αρχαία ελληνική γραμματεία και την ελληνική γλώσσα.

Η ταινία έχει ήδη ξεπεράσει τα 650 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως, μέσα σε δύο εβδομάδες προβολής και αποτελεί μέχρι στιγμής την πιο επιτυχημένη live-action παραγωγή της χρονιάς, με τις εκτιμήσεις να τη φέρνουν κοντά στο ορόσημο του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Παράλληλα, αυξάνεται το ενδιαφέρον για το έργο του Ομήρου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι πωλήσεις της «Οδύσσειας» είναι αυξημένες κατά 70% σε σύγκριση με το 2025, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφεται άνοδος 76% από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με στοιχεία της Circana BookScan. Στη Γαλλία, οι καθημερινές ακροάσεις του έργου στο Spotify αυξήθηκαν κατά 752% στα μέσα Ιουλίου σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Αντίστοιχη είναι και η αύξηση του ενδιαφέροντος για την ελληνική γλώσσα. Σύμφωνα με στοιχεία του Google Trends, που επικαλούνται η πλατφόρμα εκμάθησης γλωσσών Preply και οι Times, οι αναζητήσεις για τη φράση «learn Greek» εκτοξεύθηκαν κατά 5.000% μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες, χωρίς να διευκρινίζεται από ποιες χώρες προέρχονται οι περισσότερες αναζητήσεις.

Η ειδικός στις γλωσσικές τάσεις της Preply, Μάντλιν Ένος, σημειώνει ότι η αρχαία ελληνική διαφέρει σημαντικά από τη σύγχρονη γλώσσα. Όπως αναφέρει, η μελέτη της δίνει τη δυνατότητα στους αναγνώστες να προσεγγίσουν το πρωτότυπο κείμενο του Ομήρου, ενώ τα νέα ελληνικά βοηθούν όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τη σημερινή ελληνική κουλτούρα και να επικοινωνήσουν με τους κατοίκους της χώρας.

Η ταινία, πάντως, δεν απέσπασε μόνο θετικές κριτικές. Η κλασική φιλόλογος Έμιλι Γουίλσον, η πρώτη γυναίκα που μετέφρασε την «Οδύσσεια» στα αγγλικά σε έμμετρη μορφή, υποστήριξε ότι η κινηματογραφική εκδοχή του Νόλαν δεν αποδίδει το βάθος του ομηρικού έργου και ασκεί κριτική στην ανάπτυξη των χαρακτήρων και στη δομή της αφήγησης.

Παρά τις ενστάσεις της, αναγνώρισε ότι η ταινία έχει θετικό αντίκτυπο, καθώς φέρνει περισσότερο κόσμο στις κινηματογραφικές αίθουσες και ταυτόχρονα ενισχύει το ενδιαφέρον για την ανάγνωση της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας.