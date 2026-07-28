Γιάννης Παπαμιχαήλ: Απαγορεύει χρήση του ονόματος και της εικόνας της Αλίκης Βουγιουκλάκη χωρίς την άδειά του

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ ανακοίνωσε ότι δεν επιτρέπει τη χρήση του ονόματος ή της εικόνας της μητέρας του, Αλίκης Βουγιουκλάκη, χωρίς προηγούμενη άδειά του. Η παρέμβασή του έγινε το μεσημέρι της Τρίτης 28 Ιουλίου, με Instagram story από τον επίσημο λογαριασμό της ηθοποιού, @alikivougiouklakiofficial.

Ο μοναχογιός της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του αείμνηστου Δημήτρη Παπαμιχαήλ αναφέρθηκε ειδικά στη δημιουργία ή αξιοποίηση της εικόνας της με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στο μήνυμά του, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έγραψε: «Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε το όνομα και η εικόνα της μητέρας μου χωρίς την άδειά μου. Επίσης δεν επιτρέπω την εικόνα της μητέρας μου με χρήση AI».