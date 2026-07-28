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Σεισμός 3,7 ρίχτερ στο Άγιο Όρος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
28/07/2026 17:24
Σεισμός 3,7 ρίχτερ στο Άγιο Όρος
INTIME

Σεισμική δόνηση 3,7 ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στις Καρυές τους Αγίου Όρους περίπου στις 11:30 το πρωί.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 15 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Καρυών ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο σεισμός ήταν επιφανειακός.

Οι σεισμολόγοι αναφέρουν πως η δραστηριότητα έρχεται να προστεθεί σε αυτές που καταγράφονται και παρακολουθούνται από τους επιστήμονες τους τελευταίους μήνες, στην περιοχή.

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