Σεισμός 3,7 ρίχτερ στο Άγιο Όρος
Σεισμική δόνηση 3,7 ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στις Καρυές τους Αγίου Όρους περίπου στις 11:30 το πρωί.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 15 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Καρυών ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο σεισμός ήταν επιφανειακός.
Οι σεισμολόγοι αναφέρουν πως η δραστηριότητα έρχεται να προστεθεί σε αυτές που καταγράφονται και παρακολουθούνται από τους επιστήμονες τους τελευταίους μήνες, στην περιοχή.
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