Έρευνες για το νερό σε Σιθωνία και Βόλβη

Δύο επείγουσες εισαγγελικές έρευνες για την ποιότητα του νερού στους Δήμους Σιθωνίας και Βόλβης διατάχθηκαν από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδα Νικολόπουλο.

Το πρόβλημα είχε αναδείξει και ο Alpha με εκτενή ρεπορτάζ. Μάλιστα, στην κάμερα του σταθμού, κάτοικοι του Δήμου Βόλβης είχαν καταγγείλει τη σοβαρότητα της κατάστασης και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της ποιότητας του νερού.

Πληθώρα δημοσιευμάτων που αναφέρονται σε ανησυχητικά ευρύματα μικροβιολογικών αναλύσεων, στην ποιότητα του πόσιμου νερού σε περιοχές της Σιθωνίας, στάθηκαν αφορμή για να παραγγελθούν οι έρευνες.

Συγκεκριμένα, στις περιοχές Άγιος Νικόλαος και Τρανή Αμμούδας, σε δείγματα νερού που έφτασαν σε εργαστήρια, ανιχνεύτηκαν εντερόκοκκοι και κολλοβακτηρίδια εκτός από τα προβλεπόμενα όρια.

Στον δήμο Βόλβης, στην περιοχή της Νυμφόπετρας βρέθηκαν στα δείγματα αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθορίου .

Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητά να διερευνηθεί, εάν υπάρχουν παραλείψεις σε ζητήματα λήψης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, ενώ καλούνται να καταθέσουν εκπρόσωποι των δημοτικών αρχών.

Στη περίπτωση της Σιθωνίας, ο εισαγγελέας έχει ζητήσει να προσκομμιστούν έγγραφα ποιοτικών αναλύσεων του αρμόδιου Επόπτη Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρύπανσης Χαλκιδικής.

Για τα περιστατικά στη Βόλβη έχει ζητηθεί να καταθέσουν για την υπόθεση αρμόδιοι εκπρόσωποι της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης και να μπουν στη δικογραφία έγγραφα που να αφορούν τις αυξημένες συγκεντρώσεις βιοχημικών παραμέτρων των γεωτρήσεων «Προφήτη» και «Βαγιοχώρι» που υδροδοτούν την περιοχή.

Τέλος ο εισαγγελέας ζητάει να ελεγχθεί και η πρόοδος στις διαδικασίες που αφορούν την εγκατάσταση συστήματος αντίστροφης όσμωσης για να αποκατασταθεί το πρόβλημα της ποιότητας του νερού μέσω συγκεκριμένων τεχνικών παρεμβάσεων .