Δίκη Βαλυράκη: Νέο βίντεο πυροδότησε ένταση – Στις 8 Σεπτεμβρίου η πρόταση του εισαγγελέα

Η εισαγγελική πρόταση για την ενοχή ή μη των δύο ψαράδων που δικάζονται για τον θάνατο του πρώην υπουργού και ιδρυτικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη, αναμένεται στις 8 Σεπτεμβρίου. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ολοκλήρωσε την αποδεικτική διαδικασία και διέκοψε τη δίκη, μετά την απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου και την ένταση που προκάλεσε νέο οπτικό υλικό της υπεράσπισης.

Οι δύο αδελφοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη στις 24 Ιανουαρίου 2021, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος ακολούθησε τη γραμμή που είχε χαράξει στην απολογία του ο αδελφός του την προηγούμενη ημέρα, απορρίπτοντας πλήρως την κατηγορία. Υποστήριξε ότι οι δυο τους δεν βγήκαν για ψάρεμα την ημέρα που έχασε τη ζωή του ο πρώην υπουργός.

«Είμαστε αθώοι – Εκείνη την ημέρα δεν βγήκαμε για ψάρεμα»

«Είμαστε αθώοι. Εκείνη την ημέρα δεν βγήκαμε για ψάρεμα, όπως σας είπε και ο αδερφός μου. Θέλαμε να πάμε για ψάρεμα, γιατί δεν είχε πάει καλά η ψαριά, αλλά είχε καιρό και έτσι δεν βγήκαμε. Εγώ παρέμεινα όλη την ημέρα στο σπίτι και μόνο το απόγευμα βγήκα για βόλτα», ανέφερε στην απολογία του ο κατηγορούμενος.

Ο κατηγορούμενος ανέφερε επίσης ότι μαζί με τον αδελφό του είχαν επιστρέψει από το ψάρεμα το Σάββατο, μία ημέρα πριν από τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη. Σε ερώτηση για προηγούμενη αναφορά του σε κυνήγι, χωρίς να έχουν μαζί τους κυνηγετικά όπλα, απάντησε: «Είπα αρχικά κυνήγι, γιατί θα έδειχνα στο γιο μου ότι δεν θα μπορούσαμε να κυνηγήσουμε. Γι’ αυτό και δεν πήραμε και όπλα».

Οι ερωτήσεις του εισαγγελέα για τον βασικό μάρτυρα

Κατά την εξέταση από τον εισαγγελέα, ο δεύτερος κατηγορούμενος ρωτήθηκε για την κατάθεση του βασικού μάρτυρα, ο οποίος είχε αναφέρει ότι είδε έναν άνδρα όρθιο με κοντάρι να χτυπά τον Σήφη Βαλυράκη.

Εισαγγελέας: Ο βασικός μάρτυρας, που κατέθεσε ότι είδε έναν άνδρα όρθιο με το κοντάρι να χτυπά το Βαλυράκη, θυμάστε ποιον έδειξε από τους δύο σας;

Κατηγορούμενος: Τον αδερφό μου, τον ψηλό.

Εισαγγελέας: Ποιος οδηγεί το σκάφος συνήθως;

Κατηγορούμενος: Ο αδερφός μου.

Εισαγγελέας: Αυτός που οδηγεί το σκάφος μπορεί να κάνει χειρονομίες, να φωνάζει, να καυγαδίζει;

Κατηγορούμενος: Όχι, αφού είναι μέσα στο σκάφος.

Το βίντεο της υπεράσπισης και η αντίδραση της οικογένειας Βαλυράκη

Η υπεράσπιση των δύο κατηγορουμένων προσκόμισε για πρώτη φορά βίντεο και φωτογραφίες με ημερομηνία 25 Ιανουαρίου 2021, δηλαδή την επόμενη ημέρα από τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη. Το υλικό φέρει ώρα λήψης 11:52 το πρωί και απεικονίζει το αλιευτικό σκάφος των δύο ψαράδων ελλιμενισμένο, με την πρύμνη και τα δίχτυα απλωμένα.

Η συνήγορος των κατηγορουμένων υποστήριξε ότι το υλικό δεν είχε κατατεθεί νωρίτερα εξαιτίας «υπερασπιστικό λάθος». Όπως ανέφερε, το βίντεο φέρεται να έχει καταγραφεί από τον γιο ενός εκ των κατηγορουμένων και, κατά την υπεράσπιση, ενισχύει τους ισχυρισμούς των δύο αδελφών.

«Φαίνεται το αλιευτικό καταφύγιο και το σκάφος με τα δίχτυα απλωμένα, όπως τα έχει περιγράψει ο κατηγορούμενος. Το έχει τραβήξει ο γιος του», ανέφερε η συνήγορος υπεράσπισης.

Οι δικηγόροι της οικογένειας Βαλυράκη αντέδρασαν στην κατάθεση του υλικού, κάνοντας λόγο για «τέχνασμα» και αμφισβητώντας τη γνησιότητά του. Η Υποστήριξη της Κατηγορίας χαρακτήρισε «αστειότητες» την εξήγηση περί καθυστερημένης προσκόμισης λόγω υπερασπιστικού σφάλματος και έθεσε ζήτημα ελέγχου του περιεχομένου, με αναφορές και στη δυνατότητα χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

«Να βεβαιωθεί η γνησιότητά του. Αυτά είναι λαθροχειρίες», τόνισε ο Νίκος Κωνσταντόπουλος.

Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος πρόσθεσε: «Δεν ξέρω αν είναι υπερασπιστικό σφάλμα ή τέχνασμα. Να βεβαιωθεί η γνησιότητά του. Αυτά είναι λαθροχειρίες. Ποιος το τράβηξε;»

Ο κατηγορούμενος απάντησε: «το παιδί κατέβηκε στο λιμάνι όταν εμείς ήμασταν στο σπίτι».

Το δικαστήριο επισκόπησε το βίντεο και τις φωτογραφίες. Με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, κήρυξε το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας και όρισε τη συνέχιση της δίκης για τις 8 Σεπτεμβρίου, όταν ο εισαγγελέας της έδρας αναμένεται να αναπτύξει την πρότασή του για την ενοχή ή την αθώωση των δύο κατηγορουμένων.