Βίντεο- ντοκουμέντο: Μεγάλη φωτιά στην Καλλιθέα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική από φωτιά που ξέσπασε σε διώροφο κτίριο, στην οδό Αγίων Πάντων με Αριστείδου στην Καλλιθέα.

Στο σημείο βρίσκονται οκτώ οχήματα της Πυροσβεστικής με 24 άνδρες, που επιχειρούν για την κατάσβεσή της, ενώ προσπαθούν να εντοπίσουν, αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος μέσα στο φλεγόμενο κτίριο.

Η φωτιά ξέσπασε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, όπου γρήγορα επεκτάθηκε.

Σύμφωνα με υπάρχουσες πληροφορίες, δυο άτομα, υπέστησαν εισπνευστικό έγκαυμα, και μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία «Ερυθρός Σταυρός» και «Σωτηρία».

Στην περιοχή, η κυκλοφορία έχει διακοπεί.