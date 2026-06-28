Διακινούσαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στο διαδίκτυο

Τέσσερα άτομα συνέλαβε η Αστυνομία, οι οποίοι κατηγορούνται για υποθέσεις που σχετίζονται, με διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

Μεταξύ των τεσσάρων συλληφθέντων, είναι και δυο ανήλικοι, ενώ σχηματίστηκαν δικογραφίες και για τρία ακόμη άτομα.

Στο πλαίσιο διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, με τη βοήθεια εξειδικευμένου εργαλείου ανάλυσης, για εντοπισμό χρηστών διαδικτύου, που φέρονται να είχαν πρόσβαση και να μοίραζαν το παράνομο αυτό υλικό, οι έρευνες έλαβαν χώρα από τις 11 έως τις 26 Ιουνίου.

Οι Αρχές, προχώρησαν σε έρευνες στα σπίτια των εμπλεκομένων σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπου κατασχέθηκαν:

– Δέκα κινητά

– Τέσσερις κάρτες sim

– Δυο σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές

– Δυο φορητοί υπολογιστές, ένα τάμπλετ

– Δυο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι

– Ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος

– Και μια κάρτα μνήμης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, όπου τους άσκησε κακουργηματικού χαρακτήρα διώξεις, και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.