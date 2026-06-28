Η αποκαθήλωση του “βασιλιά”

Το θλιβερό τέλος του «Βασιλιά του Αιγαίου». Το θρυλικό ταχύπλοο “Αίολος Κεντέρης”, το άλλοτε καμάρι της Λέσβου και του Αιγαίου, διαλύεται πλέον στα διαλυτήρια της Αλιαγά στην Τουρκία.

Το πλοίο μπήκε σε υπηρεσία το 2001 και ταξίδεψε για περίπου δέκα χρόνια, μέχρι την απόσυρσή του το 2011.

Η γέφυρα, τα σαλόνια και τα καθίσματα θυμίζουν σήμερα το πικρό τέλος ενός ναυτικού θρύλου.

Το πλοίο ναυπηγήθηκε το 2001 στη Γαλλία και την εποχή του θεωρήθηκε ένα από τα πιο εντυπωσιακά επιβατηγά οχηματαγωγά. Μπορούσε να αναπτύξει ταχύτητα που έφτανε τους 40 κόμβους και είχε σχεδιαστεί για να προσφέρει γρήγορες και πυκνές συνδέσεις ανάμεσα σε νησιά και μεγάλα λιμάνια του Αιγαίου.

Το ταχύπλοο, πλέον απογυμνωμένο φτάνει στον χώρο των διαλυτηρίων, ανάμεσα σε δεκάδες άλλα πλοία που είχαν την ίδια κατάληξη.

Για χρόνια εκτελούσε δρομολόγια που συνέδεαν τη Λέσβο, τη Χίο, τη Λήμνο και τη Σαμοθράκη με τον Πειραιά καφήνα, ενώ αποτέλεσε σημείο αναφοράς για χιλιάδες επιβάτες.