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Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω να κλέβει ρεύμα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
28/06/2026 16:00
Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω να κλέβει ρεύμα
INTIME

Συνελήφθη 20χρονος, σε οικισμό τη Δήμου Θέρμης στην Θεσσαλονίκη, τη στιγμή που προσπαθούσε να συνδέσει καλώδιο με κολώνα μεταφοράς ρεύματος, προκειμένου να ηλεκτροδοτήσει παράνομα, το πρόχειρο κατάλυμα, που διαμένει.
Οι αρμόδιες Αρχές, διέκοψαν την ρευματοκλοπή, καθώς υπήρχε και ο φόβος πρόκλησης πυρκαγιάς.
Ο νεαρός οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

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