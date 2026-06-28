“‘Εσπασε” το κοντέρ στην περιφερειακή οδό

Συνελήφθη, το βράδυ του Σαββάτου, στην περιφερειακή οδό, ένας 42χρονος αλλοδαπός Ουκρανικής υπηκοότητας, όπου σε κατάσταση μέθης, παραβίασε το όριο ταχύτητας.

Το όχημά του, εντοπίστηκε από ραντάρ, να κινείται με ταχύτητα 149 χλμ/ώρα, με το όριο στο συγκεκριμένο σημείο, να είναι 60 χλμ/ώρα.

Οι αστυνομικοί, τον υπέβαλλαν σε αλκοτέστ, όπου διαπιστώθηκε, ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο οδηγός θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.