Κορινθία: Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αηδόνι- Ήχησε το “112”

Πυρκαγιά σε δασική έκταση, ξέσπασε στην περιοχή Αηδόνι, της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας.

– Ενημερωτικό μήνυμα από το “112”

Το “112” έστειλε μήνυμα, το οποίο αναφέρει:

GR-Alert: Εξαιρετικά επείγουσα ειδοποίηση

Πολιτική Προστασία – Civil Protection 28-06-2026 13:19

Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αηδόνι της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Αν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε μέσω οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς Σοφικό.

Ακολουθείστε τις οδηγίες των αρχών.

Οδηγίες αυτοπροστασίας – Protection action guidelines:

https://civilprotection.gov.gr/l12/all-guidelines