Κορινθία: Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αηδόνι- Ήχησε το “112”
Πυρκαγιά σε δασική έκταση, ξέσπασε στην περιοχή Αηδόνι, της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας.
– Ενημερωτικό μήνυμα από το “112”
Το “112” έστειλε μήνυμα, το οποίο αναφέρει:
GR-Alert: Εξαιρετικά επείγουσα ειδοποίηση
Πολιτική Προστασία – Civil Protection 28-06-2026 13:19
Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αηδόνι της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
Αν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε μέσω οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς Σοφικό.
Ακολουθείστε τις οδηγίες των αρχών.
Οδηγίες αυτοπροστασίας – Protection action guidelines:
https://civilprotection.gov.gr/l12/all-guidelines
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