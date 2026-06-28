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Κορινθία: Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αηδόνι- Ήχησε το “112”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
28/06/2026 14:14
Κορινθία: Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αηδόνι- Ήχησε το “112”

Πυρκαγιά σε δασική έκταση, ξέσπασε στην περιοχή Αηδόνι, της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας.

 

– Ενημερωτικό μήνυμα από το “112”

Το “112” έστειλε μήνυμα, το οποίο αναφέρει:

GR-Alert: Εξαιρετικά επείγουσα ειδοποίηση

Πολιτική Προστασία – Civil Protection 28-06-2026 13:19

Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αηδόνι της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Αν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε μέσω οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς Σοφικό.

Ακολουθείστε τις οδηγίες των αρχών.

Οδηγίες αυτοπροστασίας – Protection action guidelines:
https://civilprotection.gov.gr/l12/all-guidelines

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