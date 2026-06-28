Μετέφερε στις αποσκευές της 18,5 κιλά κάνναβης

Συνελήφθη μια 32χρονη αλλοδαπής, που φέρεται να είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης, που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (Skunk) στην Ελλάδα, μέσω πτήσεων.

Η γυναίκα, συνελήφθη από αστυνομικούς το απόγευμα του Σαββάτου 27 Ιουνίου 2026, όπου έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, εξακριβώσεων και διασταυρώσεων στοιχείων, την εντόπισαν στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», κατά την άφιξη της στην Ελλάδα.

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε, ότι μετέφερε στις αποσκευές της, 18 νάιλον σακούλες, οι οποίες περιείχαν 18 κιλά και 590 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας.

Η συλληφθείσα, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.