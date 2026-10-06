Φωτιά σε εκκοκκιστήριο βαμβακιού στην Ημαθία
Εκτεταμένες υλικές ζημιές προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε εκκοκκιστήριο βαμβακιού στο Πλατύ του δήμου Αλεξάνδρειας, στην Ημαθία.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε εκκοκκιστήριο βαμβακιού, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στις εγκαταστάσεις.
Με 5 οχήματα η κατάσβεση
Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά και να περιορίσουν τις συνέπειές της.
Σε εξέλιξη η προανάκριση
Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει προανάκριση από την αρμόδια ανακριτική αρχή.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό.
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