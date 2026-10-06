Φωτιά σε εκκοκκιστήριο βαμβακιού στην Ημαθία

Εκτεταμένες υλικές ζημιές προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε εκκοκκιστήριο βαμβακιού στο Πλατύ του δήμου Αλεξάνδρειας, στην Ημαθία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε εκκοκκιστήριο βαμβακιού, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Με 5 οχήματα η κατάσβεση

Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά και να περιορίσουν τις συνέπειές της.

Σε εξέλιξη η προανάκριση

Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει προανάκριση από την αρμόδια ανακριτική αρχή.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό.