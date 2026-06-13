Φωτιά σε δασική έκταση στη Σκαλωσιά Λουτρακίου

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Σκαλωσιά του δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, στην Κορινθία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 12:23, χωρίς μέχρι στιγμής να απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Για την αντιμετώπισή της έχει αναπτυχθεί ισχυρή δύναμη πυρόσβεσης, αποτελούμενη από 27 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο που πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης εθελοντές, καθώς και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).