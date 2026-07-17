Βριλήσσια: Συγκλονίζει η μαρτυρία του άνδρα που του επιτέθηκε σκύλος

Σοκάρει ο άνδρας που το πρωί επιτέθηκε σε αυτόν και τον σκύλο του, σκύλος έξω από φούρνο στα Βριλήσσια.

Ο άνδρας μιλά στον Alpha και καταγγέλει πως ο σκύλος δεν ήταν δεμένος όταν του επιτέθηκε. Ο σκύλος όρμησε πρώτα στο σκυλάκι σκοτώνοντάς το και μετά στον ιδιοκτήτη του, τον οποίο τραυμάτισε σε όλο το σώμα.