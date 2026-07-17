Το τελευταίο χειροκρότημα στη Μάρω Κοντού

To τελευταίο αντίο είπαν στην σπουδαία πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου Μάρω Κόντου, φίλοι , συγγενείς και συνάδελφοι

Ένας από τους πιο στενούς φίλους της, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης εκφώνησε το επικήδειο και αποχαιρέτησε την φίλη με τον τρόπο που εκείνη επιθυμούσε.

Μας ενημερώνει η Βασιλική Φραγκούλη.