Το τελευταίο χειροκρότημα στη Μάρω Κοντού
To τελευταίο αντίο είπαν στην σπουδαία πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου Μάρω Κόντου, φίλοι , συγγενείς και συνάδελφοι
Ένας από τους πιο στενούς φίλους της, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης εκφώνησε το επικήδειο και αποχαιρέτησε την φίλη με τον τρόπο που εκείνη επιθυμούσε.
Μας ενημερώνει η Βασιλική Φραγκούλη.
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