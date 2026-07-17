«Λαβράκι» με 25 κιλά κάνναβης

Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών κατάφεραν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία προχώρησαν στη σύλληψη ενός 47χρονου στην Αττική και στην κατάσχεση περισσότερων από 25 κιλών ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, με την εκτιμώμενη αξία τους να ξεπερνά τις 800.000 ευρώ.

Φωτογραφία/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και πολύμηνη έρευνα των στελεχών της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 47χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει μέσα σε σακίδιο πέντε αεροστεγώς συσκευασμένες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 5,2 κιλών, και συνελήφθη επί τόπου.

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού και με τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «ΜΠΡΑΤ» του Λιμενικού. Εκεί οι λιμενικοί εντόπισαν ακόμη 16 κιλά ακατέργαστης κάνναβης και σχεδόν 5 κιλά κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας», ανεβάζοντας τη συνολική ποσότητα που κατασχέθηκε σε περισσότερα από 25 κιλά.

Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν επίσης ένα όχημα, δύο ζυγαριές ακριβείας, δύο κινητά τηλέφωνα και μία συσκευή θερμοκόλλησης, τα οποία εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν για τη συσκευασία και τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ενώ οι Αρχές εξετάζουν εάν ο 47χρονος είχε συνεργούς ή συμμετείχε σε ευρύτερο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.