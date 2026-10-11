Φίλιππος Καμπούρης: Απολογείται μαζί με τη σύζυγό του για την απάτη κατά του ΕΦΚΑ

Την πόρτα του ανακριτή θα περάσουν σήμερα τα μέλη της εγκληματικής ομάδας , σύμφωνα με την αστυνομία , που διέπραττε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιρειών, ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη ο εξονυχιστικός έλεγχος για τα οικονομικά στοιχεία της υπόθεσης.

Ο Πρόεδρος του κόμματος , Φίλιππος Καμπούρης την επόμενη μέρα της συλληψής του έκανε λόγω για ΄΄σκευωρία΄΄ αλλά η έκθεση της Αστυνομίας κάνει λόγο ότι η απάτη κάτα του Δημοσίου αγγίζει τα 5 εκατομμύρια Ευρώ . Το μεσημέρι της Πέμπτης μεταφέρθηκε φρουρούμενος, από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ σε νοσοκομείο, καθώς δήλωσε ότι αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Ενώπιον της ανακρίτριας καλούνται να απολογηθούν οι 11 κατηγορούμενοι στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Στο ζευγάρι το κατηγορητήριο αποδίδει αρχηγικό ρόλο στην δραστηριότητα της ομάδας.

Κατά την κατηγορία, κομβικό ρόλο για την δομή και την λειτουργία του συστήματος είχαν τέσσερις λογιστές που θα κληθούν σήμερα να δώσουν εξηγήσεις στην δικαστικό λειτουργό, αλλά και δύο επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης.

Απολογίες θα δώσουν και τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι των εταιρειών που δημιουργούνταν σε αντικατάσταση άλλων με απλήρωτους φόρους, εισφορές κλπ.