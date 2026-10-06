Συνελήφθη ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων στην Αττική, στο πλαίσιο έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναπτύξει παράνομη δραστηριότητα με επίκεντρο τον e-ΕΦΚΑ και τη φοροδιαφυγή.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρονται να βρίσκονται λογιστές, επιχειρηματίες, αλλά και άτομα που φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι».

Η έρευνα των αρχών δείχνει ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα φέρεται να είχε ξεκινήσει από το 2021, ενώ η οικονομική ζημία που εκτιμάται ότι προκλήθηκε σε βάρος του Δημοσίου φέρεται να ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι μεταξύ των συλληφθέντων φέρονται να περιλαμβάνονται δύο πρόσωπα τα οποία οι αρχές εξετάζουν ως έχοντα κεντρικό ή αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση. Πρόκειται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, για τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του.

Οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών συνεχίζονται