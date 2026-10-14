Φυλακισμένοι με βραχιολάκι στο σπίτι τους – Πρεμιέρα για την Αυτοψία απόψε στις 23:30
Τους ανθρώπους που ζουν φυλακισμένοι μέσα στα ίδια τους τα σπίτια, φορώντας τα ειδικά βραχιολάκια επιτήρησης, παρουσιάζει απόψε, η Αυτοψία.
Θα δείτε καταδικασμένους αλλά και υπόδικους, που εκτίουν τις ποινές τους μέσα στα σπίτια τους, χωρίς να μπορούν να βγουν, ούτε έξω από την πόρτα..
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