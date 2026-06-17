Δίκη για τα Τέμπη: Απερρίφθη το αίτημα για διαβίβαση των πρακτικών στον ανακριτή του Αρείου Πάγου

Με την εξέταση δύο αιτημάτων που υπέβαλαν χθες συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα διαβίβασης των πρακτικών της δίκης στον ανακριτή του Αρείου Πάγου που χειρίζεται την υπόθεση του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή. Ο τελευταίος έχει παραπεμφθεί από τη Βουλή για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης των Τεμπών.

Παράλληλα, απορρίφθηκε και το αίτημα για την προσκόμιση του εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του έως πρόσφατα αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Κυρανάκη, σχετικά με την παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου στη συγκεκριμένη δίκη.

Στη συνέχεια, το δικαστήριο προχώρησε στην εξέταση αιτημάτων που είχαν κατατεθεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις και αφορούν τόσο την οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης όσο και την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι, όσον αφορά το αίτημα για τηλεοπτική κάλυψη της δίκης, η εισαγγελέας είχε εισηγηθεί την απόρριψή του.