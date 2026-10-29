Ιεράπετρα: 57χρονος στο νοσοκομείο με τραύματα από όπλο

Ένας 57χρονος, ο οποίος έφερε τραύματα από όπλο, μεταφέρθηκε το πρωί της Πέμπτης (29/10/2026), στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 57χρονος βρισκόταν σε επιχείρηση ιδιοκτησίας του, σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας, όταν φέρεται να αυτοτραυματίστηκε.

Ο άνδρας, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον οποίο μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Εν τω μεταξύ, το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας, έχει αναλάβει την προανάκριση, για τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.