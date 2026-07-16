Προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες

Αστυνομικοί, συνέλαβαν χθες Τετάρτη (16/7/2026), σε επαρχιακή οδό του Έβρου, δυο αλλοδαπούς διακινητές, που προωθούσαν μη νόμιμους μετανάστες στη χώρα.

Πιο αναλυτικά, οι αστυνομικοί, εντόπισαν τους δράστες, να μεταφέρουν παράνομα με το αυτοκίνητό τους, τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες.

Κατά τη σύλληψή τους, κατασχέθηκε το όχημα των διακινητών, καθώς και δυο τηλέφωνα.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου, ενώ οι συλληφθέντες, πρόκειται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.