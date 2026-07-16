LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

11:00
ALPHA NEWS

Προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
16/07/2026 10:53
Προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες
ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ- ΕΛ.ΑΣ.

Αστυνομικοί, συνέλαβαν χθες Τετάρτη (16/7/2026), σε επαρχιακή οδό του Έβρου, δυο αλλοδαπούς διακινητές, που  προωθούσαν μη νόμιμους μετανάστες στη χώρα.

Πιο αναλυτικά, οι αστυνομικοί, εντόπισαν τους δράστες, να μεταφέρουν παράνομα με το αυτοκίνητό τους, τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες.

Κατά τη σύλληψή τους, κατασχέθηκε το όχημα των διακινητών, καθώς και δυο τηλέφωνα.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου, ενώ οι συλληφθέντες, πρόκειται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης