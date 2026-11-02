Έφοδος των «Αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ στην Πολεοδομία Κατερίνης: Πληροφορίες για συλλήψεις

Αιφνιδιαστική έφοδο στα γραφεία της Πολεοδομίας Κατερίνης πραγματοποίησε κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, στο πλαίσιο ευρείας έρευνας για την εξάρθρωση φερόμενου κυκλώματος διαφθοράς, στο οποίο εξετάζεται η συμμετοχή υπαλλήλων της συγκεκριμένης δημόσιας υπηρεσίας.

Οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει τον χώρο όπου στεγάζεται η υπηρεσία, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για συλλήψεις εμπλεκομένων. Οι «Αδιάφθοροι» εξετάζουν εξονυχιστικά έγγραφα, φακέλους και ηλεκτρονικά στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των παράνομων ενεργειών εντός της Πολεοδομίας, ενώ αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία.

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Κατερίνης τονίζει:

“Ο Δήμος Κατερίνης ενημερώθηκε για τη διενέργεια έρευνας από τις αρμόδιες αρχές σε υποθέσεις της Υπηρεσίας Δόμησης. Η Δημοτική Αρχή στο πλαίσιο διευκόλυνσης της έρευνας έχει δώσει εντολή να διατεθεί κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί.

Η διαφάνεια στις πολεοδομικές διαδικασίες είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη. Η Υπηρεσία Δόμησης συνεχίζει απρόσκοπτα την εξυπηρέτηση των πολιτών.”