Ίλιον: 18χρονος μαχαίρωσε τον 61χρονο πατέρα του

Επίθεση με μαχαίρι στον 61χρονο πατέρα του εξαπέλυσε ένας 18χρονος χθες το μεσημέρι στο Ίλιον, τραυματίζοντάς τον στον λαιμό και την πλάτη.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», ενώ ο νεαρός συνελήφθη από τις Αρχές.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:00. Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, ο 18χρονος επιτέθηκε στον πατέρα του με μαχαίρι, προκαλώντας του τραύματα σε δύο σημεία του σώματός του.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 18χρονου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.