Τέμπη: Συνεχίζεται σήμερα η δίκη – Στο βήμα 6 μάρτυρες

Με έξι νέες καταθέσεις συνεχίζεται σήμερα, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ανάμεσα στους μάρτυρες που θα ανέβουν στο βήμα βρίσκονται συγγενείς δύο θυμάτων, του Βάιου Βλάχου και του Ιωάννη Βουτσινά. Πρώτος στη σειρά είναι ο Βαγγέλης Βλάχος, αδελφός του Βάιου. Συνολικά, αυτή την εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί τρεις συνεδριάσεις, με 21 μάρτυρες να αναμένεται να καταθέσουν.

Παράλληλα, συνεχίζεται η εξέταση των επιβατών που επέζησαν από τη σύγκρουση. Τις δύο προηγούμενες εβδομάδες κατέθεσαν κυρίως άνθρωποι που ταξίδευαν στο δεύτερο και το τρίτο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας Intercity.

Οι ερωτήσεις της προέδρου προς τους επιζώντες επικεντρώθηκαν στα λεπτά πριν και μετά τη σύγκρουση. Το δικαστήριο ζήτησε να μάθει σε ποια σημεία είδαν φωτιά, αν αντιλήφθηκαν κάποια ασυνήθιστη οσμή, αν το τρένο σταμάτησε μετά την αναχώρησή του από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Λάρισας, αλλά και με ποια ταχύτητα κινούνταν πριν από τη μοιραία σύγκρουση.

Τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι Γενικοί Γραμματείς

Την προηγούμενη εβδομάδα, η πρόεδρος ανακοίνωσε και την απόφαση του δικαστηρίου για τα αιτήματα που είχε καταθέσει ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Λουκάς Αποστολίδης.

Τα αιτήματα αφορούσαν αφενός την προσκόμιση εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ασφάλεια των ελληνικών σιδηροδρόμων και αφετέρου την κλήση ως μαρτύρων των Γενικών Γραμματέων του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών για την περίοδο 2016-2023.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφασίσει για την κλήση των Γενικών Γραμματέων, αλλά έκανε δεκτό το αίτημα για τα ευρωπαϊκά έγγραφα. Με την απόφασή του, ζητά από τα υπουργεία Εξωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών να διαβιβάσουν μεταφρασμένα στα ελληνικά έγγραφα της περιόδου 2016-2026. Σε αυτά περιλαμβάνονται προειδοποιητικές επιστολές και άλλα νομικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με τη συμμόρφωση ή μη της Ελλάδας στις υποχρεώσεις της για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

Αναμένεται η πραγματογνωμοσύνη για το κινητό του σταθμάρχη

Στο μεταξύ, το δικαστήριο περιμένει την έκθεση πραγματογνωμοσύνης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας για το κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας, το οποίο είχε κατασχεθεί μετά το δυστύχημα.

Η πρόεδρος είχε ανακοινώσει την απόφαση για την πραγματογνωμοσύνη στη συνεδρίαση της 29ης Σεπτεμβρίου, ζητώντας να παραδοθεί το συντομότερο δυνατό.

Η εξέταση αφορά τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, τα SMS και τα MMS, καθώς και τα δεδομένα από εφαρμογές επικοινωνίας, όπως το Viber.