Έκρηξη στην Πλάκα: Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι

Αντιμέτωποι με βαρύτατο κατηγορητήριο βρίσκονται οι τρεις άνδρες που κατηγορούνται ότι προκάλεσαν την αλυσίδα των γεγονότων που είχε ως αποτέλεσμα την πολύνεκρη τραγωδία στο κτίριο στην Πλάκα. Απολογούνται σήμερα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME

Ενώπιον του Ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα το μεσημέρι οι δύο Έλληνες, 37 και 55 ετών, και ο 34χρονος υπήκοος Αλβανίας που συνελήφθησαν, έπειτα από εντάλματα που εξέδωσαν οι δικαστικές αρχές για τρία κακουργήματα και μία κατηγορία σε βαθμό πλημμελήματος.

Οι τρεις, κατά την μεταγωγή τους στα δικαστήρια την Παρασκευή δεν είχαν δικηγόρο. Έτσι διορίστηκαν από τον Ανακριτή δικηγόροι για την υπεράσπισή τους.

Η δικογραφία σε βάρος τους περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της μεθοδικής έρευνας που διενεργήθηκε από την Πυροσβεστική, στα οποία περιγράφεται πώς η δολιοφθορά ενός χάλκινου σωλήνα αερίου, τον οποίο προσπάθησαν να κλέψουν οι κατηγορούμενοι, έφθασε στην έκρηξη και στην κατάρρευση του νεοκλασικού κτιρίου όπου καταπλακώθηκαν έξι άνθρωποι.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει συλλεγεί, έχουν καταγραφεί οι κινήσεις των τριών, η είσοδος των δύο στο κτίριο της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα και η έξοδος τους με κλοπιμαία μόλις μερικά λεπτά μετά.

Αυτός ο ελάχιστος χρόνος ήταν αρκετός για να πυροδοτήσει το σπιράλ θανάτου για δύο ζευγάρια Αμερικανών και το ζευγάρι της Ελληνίδας και του Βρετανού συζύγου της.

Τα αδικήματα για τα οποία καλούνται να απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι τους αφορούν: