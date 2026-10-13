Φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε εταιρεία ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο, προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12:00 και γρήγορα πήρε διαστάσεις, καθώς στις εγκαταστάσεις υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. Παράλληλα, κάτοικοι και εργαζόμενοι της περιοχής αναφέρουν ότι ακούγονται εκρήξεις από το σημείο.

Φωτογραφία/firefightingreece.gr

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή και επιχειρούν για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς σε γειτονικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Στην επιχείρηση συνδράμει ο Δήμος Ασπροπύργου, διαθέτοντας τρεις υδροφόρες.

Η κατάσταση παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ ανησυχία προκαλεί ο πυκνός καπνός που έχει καλύψει την περιοχή. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τα αίτια της πυρκαγιάς ή για τυχόν τραυματισμούς.

Πηγή βίντεο: Θριάσιο