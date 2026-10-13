Φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο
Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε εταιρεία ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο, προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12:00 και γρήγορα πήρε διαστάσεις, καθώς στις εγκαταστάσεις υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. Παράλληλα, κάτοικοι και εργαζόμενοι της περιοχής αναφέρουν ότι ακούγονται εκρήξεις από το σημείο.
Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο
Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή και επιχειρούν για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς σε γειτονικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Στην επιχείρηση συνδράμει ο Δήμος Ασπροπύργου, διαθέτοντας τρεις υδροφόρες.
Η κατάσταση παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ ανησυχία προκαλεί ο πυκνός καπνός που έχει καλύψει την περιοχή. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τα αίτια της πυρκαγιάς ή για τυχόν τραυματισμούς.
Πηγή βίντεο: Θριάσιο
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