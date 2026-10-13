Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 75 μεταναστών νότια της Αγίας Γαλήνης

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά 75 αλλοδαπών στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη, μετά από συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης που στήθηκε στα ανοιχτά του νησιού.

Η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι μετανάστες εντοπίστηκε αρχικά από δεξαμενόπλοιο υπό σημαία των Νήσων Μάρσαλ, σε απόσταση 57 ναυτικών μιλίων νότια της Κρήτης.

Αμέσως κινητοποιήθηκε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα σκάφος της FRONTEX, το οποίο περισυνέλεξε με ασφάλεια και τους 75 επιβαίνοντες. Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 4 μποφόρ.