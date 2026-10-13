1.442 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα

Συνολικά 1.442 παραβάσεις σε οδηγούς και 132 σε επιβάτες βεβαίωσε η Ελληνική Αστυνομία από τις 5 έως τις 11 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Σε όλη τη χώρα πραγματοποιήθηκαν 18.594 έλεγχοι, με την Αττική να καταγράφει τις περισσότερες παραβάσεις, συνολικά 543.

Ποιοι οδηγοί βρέθηκαν στο στόχαστρο των ελέγχων

Οι έλεγχοι της Τροχαίας συνεχίζονται σε ολόκληρη τη χώρα και αφορούν οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, αλλά και χρήστες ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Ειδικότερα, από τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν σε οδηγούς, οι 771 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, μεταξύ των οποίων 14 εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής. Παράλληλα, καταγράφηκαν 124 παραβάσεις σε επιβάτες δικύκλων, 523 σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και 14 σε οδηγούς οχημάτων ATV.

Η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποιεί ελέγχους μέσω των υπηρεσιών Τροχαίας, των Αστυνομικών Τμημάτων και των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους επαγγελματίες διανομείς, στους εργοδότες τους και στις επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων.

Που καταγράφηκαν οι περισσότερες παραβάσεις

Η Αττική βρίσκεται στην πρώτη θέση με 543 παραβάσεις. Ακολουθούν η Δυτική Ελλάδα με 186, τα Ιόνια Νησιά με 161 και η Κρήτη με 154.

Στη Θεσσαλία βεβαιώθηκαν 115 παραβάσεις, στο Νότιο Αιγαίο 75 και στη Θεσσαλονίκη 37. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καταγράφηκαν 34 παραβάσεις, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία και την Πελοπόννησο από 28.

Ακολουθούν η Ήπειρος με 25, το Βόρειο Αιγαίο και η Στερεά Ελλάδα με 24 παραβάσεις η καθεμία και η Δυτική Μακεδονία με 8.

Τα πρόστιμα με τον νέο ΚΟΚ

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η μη χρήση κράνους τιμωρείται με αυστηρές κυρώσεις:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλου

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλου

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Οι ίδιες κυρώσεις με αυτές του οδηγού δικύκλου ισχύουν και όταν δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη. Σε περίπτωση υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Στόχος της εκστρατείας είναι η καθολική χρήση πιστοποιημένου κράνους και η αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς. Η Ελληνική Αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθημερινά, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής.