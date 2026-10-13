Συνελήφθησαν 6 Σουδανοί μετά τον τραυματισμό δύο νεαρών

Δύο Έλληνες, ηλικίας 18 και 22 ετών, τραυματίστηκαν σε συμπλοκή που σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Άγιο Ιωάννη Χωστό, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Για το περιστατικό η Αστυνομία συνέλαβε έξι Σουδανούς.

Η ένταση άρχισε έξω από την εκκλησία της περιοχής, όπου ο 18χρονος φέρεται να είχε λεκτικό διαπληκτισμό με τους έξι άνδρες. Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε και στη συνέχεια ενεπλάκη στο επεισόδιο και ο 22χρονος φίλος του.

Χτυπήματα με γροθιές, κλωτσιές και ξύλα

Η συμπλοκή έγινε μπροστά σε περαστικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νεαροί δέχθηκαν χτυπήματα με γροθιές, κλωτσιές και ξύλα.

Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν ο 18χρονος και ο 22χρονος.