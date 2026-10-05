Εργάτης ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από φρεάτιο

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας εργάτης από φρεάτιο οικοδομής στην περιοχή του αεροδρομίου της Κεφαλονιάς.

Ο άνδρας είχε πέσει από ύψος, υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου κινητοποιήθηκε για τον απεγκλωβισμό του εργαζομένου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής στην Κεφαλονιά

Μετά την ανάσυρσή του από το φρεάτιο, ο άνδρας παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Το Πυροσβεστικό Σώμα ανέφερε:

«Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από φρεάτιο και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, στην Κεφαλονιά. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου.»

Μεταφορά στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς

Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες της πτώσης του εργάτη στο φρεάτιο της οικοδομής.