Εργάτης ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από φρεάτιο
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας εργάτης από φρεάτιο οικοδομής στην περιοχή του αεροδρομίου της Κεφαλονιάς.
Ο άνδρας είχε πέσει από ύψος, υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου κινητοποιήθηκε για τον απεγκλωβισμό του εργαζομένου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής στην Κεφαλονιά
Μετά την ανάσυρσή του από το φρεάτιο, ο άνδρας παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Το Πυροσβεστικό Σώμα ανέφερε:
«Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από φρεάτιο και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, στην Κεφαλονιά. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου.»
Μεταφορά στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς
Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.
Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες της πτώσης του εργάτη στο φρεάτιο της οικοδομής.
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